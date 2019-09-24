Вчера, 23 сентября, шведская активистка Грета Тунберг, которая уже стала ярким символом молодежного экологического движения планеты, выступила в Нью-Йорке перед мировыми лидерами на саммите Генассамблеи ООН (куда прибыл и президент Украины - Ред.), по глобальным изменениям климата.

"Это все - неправильно. Я не должна быть здесь. Я должна быть в школе - на другой стороне океана", - отметила активистка в своем эмоциональном обращении, как передает Голос Америки.

Тунберг обвинила политиков в том, что они не принимают необходимых действий, чтобы предупредить кризис в сфере климата и презирают научные факты, подтверждающие надвигающуюся экологическую катастрофу.

"Вы все обращаетесь к нам, к молодежи, в поиске надежды. Как вы можете? Вы украли мои мечты и мое детство вашими пустыми словами. Но мне еще повезло. Люди страдают. Люди умирают, экосистемы разрушаются. Мы - на пороге массового вымирания, и все, о чем можно говорить - это деньги, и сказки о вечном экономическиом росте. Как вы смеете?", - заявила Грета Тунберг.

Вместе с 15 молодыми активистами из 12 стран Грета Тунберг объявила о подаче жалобы в ООН. В жалобе активисты заявляют, что своим бездействием в сфере сохранения климата, мировые лидеры нарушают права детей.

Ранее "Страна" сообщала, что на Генассамблее ООН Трамп и Дуда обсудили остановку "Северного потока-2" и размещение в Польше американских ракет.