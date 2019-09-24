Глава информагентства "РИА Новости-Украина" Кирилл Вышинский, выданный России по большому обмену, может спокойно приезжать в Украину, никто ему въезд не запрещал. Об этом в ответ на информационный запрос УНН сообщили в пресс-службе СБУ.

"Согласно статье 1 Закона Украины "О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины ни при каких обстоятельствах не может быть ограничен в праве на въезд в Украину. Учитывая изложенное, вопрос о запрете въезда в Украину запрашиваемому лицу (руководителю "РИА Новости-Украина" Кириллу Вышинскому - Ред.) не рассматривался", - говорится в ответе СБУ.

Напомним, руководитель "РИА Новости-Украина" Кирилл Вышинский приедет в Киев на следующее судебное заседание 6 ноября.

Так же мы рассказывали, что Вышинский в Москве пообещал вернуться в Украину.