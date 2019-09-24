Президент США Дональд Трамп и глава Польши Анджей Дуда на встрече в Нью-Йорке перед началом Генассамблеи ООН обсудили возможность помешать прокладке газопровода "Северный поток - 2", который должен связать Россию и Германию по дну Балтийского моря.

Об этом заявил заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли, как передает DW.

"Оба президента согласились, что "Северный поток - 2" - угроза энергетической безопасности Европы, и обсудили, как лучше остановить этот проект", - уточнил Хоган Гидли.

По итогам переговоров президенты США и Польши так же подписали совместную декларацию о развитии сотрудничества в области обороны. Кроме того, Трамп отметил "значительный прогресс", достигнутый по "соглашению о совместном базировании с Польшей".

Лидеры обеих стран обсудили, как еще больше укрепить "и без того прочное партнерство в области обороны, безопасности и энергетики". Наконец, Трамп проинформировал Дуду, что рассчитает в ближайшие недели объявить о принятии Польши в Программу безвизового въезда.

Напомним, что в конце августа премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о готовности Варшавы к размещению американских ядерных ракет в Европе. "Вопрос о размещении ядерных ракет средней дальности в Европе нужно решить в рамках НАТО", - отмечал он.

Ранее "Страна" сообщала, что после выхода из ДРСМД США заявили, что уже через два года поставят на вооружение гиперзвуковые ракеты.