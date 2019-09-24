В течение ближайших недель может состояться встреча в нормандском формате. Об этом российским СМИ сообщил глава Франции Эммануэль Макрон "на полях" 74-й сессии Генассамблеи ООН, куда сегодня прибыл президент Зеленский, передает Интерфакс.

"В ближайшие недели", - сказал он, отвечая на вопрос, когда может состояться на перспективу встреча в нормандском формате.

До этого министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что считает наиболее реальной встречу лидеров государств "нормандского формата" в середине октября.

"Речь идет о различных датах, которые устроят всех. Президент Макрон приглашает в Париж. Я думаю, что наиболее реальной будет середина октября", - сказал он.

Ранее сообщалось, что в "Слуге народа" пророчат холодный душ для Украины после встречи "нормандской четверки".