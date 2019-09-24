Скончался известный американский актер армянского происхождения Сид Хейг.

Об этом сообщила его жена в Инстаграме.

Напомним, что Хейг снимался в фильмах Квентина Тарантино, Роба Зомби и других режиссеров. Он играл в картинах "Джеки Браун", "Убить Билла. Фильм 2", "Дом 1000 трупов", "Изгнанные дьяволом: Дом 1000 трупов-2", "Повелители Салема", "Костяной томагавк", появлялся в сериалах "Звездный путь", "Миссия невыполнима", "Ангелы Чарли" и других.

Сид Хейг Скриншот: Instagram/sidhaigsays

"В субботу, 21 сентября 2019 года, мой свет, мое сердце, моя настоящая любовь, мой король, другая половина моей души, Сидни, перешел из этого мира в другой. Он вернулся во вселенную, сияющая звезда на небесах. Он был моим ангелом, моим мужем, моим лучшим другом и навсегда им останется", - сказано в сообщении, опубликованном в инстаграме актера.

Какова причина смерти актера не сообщается. Ранее сообщали, что в начале сентября Хейг попал в больницу после несчастного случая (какого именно, неизвестно). Ему было 80 лет.

Ранее сообщалось, что в Лос-Анджелесе умер владелец сети отелей Hilton и дедушка Пэрис Хилтон .

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