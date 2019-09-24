Зеленский в Штатах: время выбора?

Пожалуй, еще никогда визит президента Украины в в Штатах не имел такого скандального шлейфа как в этом году.

Пресс-служба Зеленского даже похвасталась тем, что он сейчас – самый ожидаемый гость в Нью-Йорке, хотя хвастаться тут нечем. Поскольку хозяин Банковой оказался между двумя огнями, и выбраться из этой ситуации, не обжегшись, практически невозможно.

Скандал с телефонным разговором Трампа и Зеленского окончательно выдвинул украинскую тематику на первый план американской политики. Что вполне понятно, поскольку в эпицентре этого скандала – бывший вице-президент Байден, который все еще остается потенциальным конкурентом Трампа на президентских выборах-2020.

Бизнес сына Байдена в Burisma и требование самого Байдена к украинской Генпрокуратуре закрыть уголовные дела против этой компании – эта история четырехлетней давности теперь стала одним из ключевых факторов всей предвыборной кампании. В свою очередь, демократы пытаются затушевать суть этой истории, подменив ее желанием Трампа использовать украинский фактор для дискредитации Байдена.

А выбирать приходится Зеленскому. Он, скорее всего, очень хотел бы выбрать тактику "невмешательства". Когда он никому не скажет ни "да", ни "нет". То есть ни коррупцию Байдена не расследовать, ни Трампа не "закладывать" перед демократами.

Тем более, что разразившийся скандал как раз и дает ему повод "отморозиться" от просьб президента США расследовать дело Байдена.

Однако, в таком случае он рискует попасть под двойной удар. На него обидится и Трамп (который, как ни крути, еще более года будет президентом), и демократы, так как Зеленский не будет им помогать топить Дональда.

И это не говоря уже о том, что у амеиканцев (как демократов, так и республиканцев) есть и консолидированная позиция относительно Украины. Например, требование к Зе максимально отодвинуть от себя Коломойского.

В общем, визит будет очень интересным.

НАТО не надо: почему у Зе не хотят в Альянс

Тем временем нынешняя украинская власть пытается вести свою игру на российском направлении. Вчера представитель Кабмина в Верховной Раде и глава парламентского комитета по нацбезопасности Верещук сделала резонансное и очень разумное заявление о том, что Украину не примут в НАТО и что для нее более логичным является пример Финляндии, которая глубоко интегрирована в Альянс, но при этом не стремится в него войти. Она даже косвенно раскритиковала внесение евроатлантического курса в Конституцию, чем подняла бурю возмущения у порохоботов.

Впрочем, несмотря на резонансность заявления, судя по всему, в нынешней власти это является дозволенной "фрондой здравого смысла". В команде Зе уже звучали заявления насчет возможности отказаться от евроатлантического курса (который действительно является пустым лозунгом), и цель таких уступок в сторону России – добиться от нее уступок в куда более практическом вопросе Донбасса. Например, снять требование "особого статуса", прописанное в Минских соглашениях.

Но характерно, что в Москве, где всегда чутко реагировали уже на само слово "НАТО", эти заявления представителей Зе-команды никак не комментируют.

А значит, размен "НАТО на Донбасс" вряд ли состоится.

Бойкот ПАСЕ: Зеленского толкают в изоляцию?

Тем временем другая часть нынешней власти продолжает войну с Москвой, начатую еще прошлой властью. Вчера новая руководительница делегации Украины в ПАСЕ Ясько опубликовала заявление, в котором от имени делегации официально объявила об отказе участвовать в октябрьской сессии Ассамблеи. То есть она сделала ровно то, что планировали сделать предшественники из Блока Порошенко – устроила демарш против возвращения российской делегации в ПАСЕ (при этом, демарш не поддержали представители "Оппозиционной платформы За жизнь").

Умной эту позицию назвать нельзя. Во-первых, сторонники России в Ассамблее только вздохнут свободнее, когда там не будет представителей Верховной Рады. Ведь это означает и отсутствие дискуссий в зале, и прекращение "перфомансов", которые устраивали Арьев, Гончаренко и другие члены старой делегации.

Во-вторых, демарш украинской делегации позволит поставить вопрос уже об ответственности Украины за игнорирование резолюций ПАСЕ и всей этой структуры в целом. Так что вместо изоляции, в которой несколько лет находилась Россия, теперь возникнет изоляция, в которой находится Украина.

Вряд ли это то, чего хотел Зеленский, приходя к власти. Но теперь ему придется нести ответственность за сложившуюся ситуацию, поскольку он несет ответственность за подбор кадров в "Слугу народа". Причем ответственность как перед Советом Европы, так и перед значительной частью своих избирателей.

Почему от крепкой гривны нет пользы?

Гривна продолжает бить рекорды. За последние полгода она стала мировым лидером по укреплению курса, и вчера это укрепление привело украинскую валюту на уровень, на котором она не была с 2015 года: вечером доллар можно было купить по 24,30, а сдать – по 24,15.

Казалось бы, таким метаморфозам с гривной можно только радоваться. Однако на самом деле радуются лишь те, кто имеет излишек гривны, который можно конвертировать в доллары или евро. Либо те, кто планирует поездки за границу. Поскольку на ценах импортных товаров укрепление нацвалюты никак не сказывается.

И это вполне объяснимо: в длительность нынешнего укрепления гривны никто не верит. Прогнозы по этому поводу даются разные: к примеру, Коломойский заявлял об обвале уже в октябре, но есть и заявления о том, что курс ниже 25 гривен за доллар продержится до марта. Однако при любых раскладах никто не дает больше, чем полгода.

Не верят в стабилизацию гривны на уровне ниже 25 за доллар ни власть, ни бизнес. И те, и другие говорят о том, что в 2020-м среднегодовой курс будет на уровне 28 гривен, то есть по ходу года он будет даже выше. Вот, собственно, по такому курсу сейчас и закладываются цены на все, что имеет импортную составляющую. Поэтому для основной массы граждан никакой радости от рекордного укрепления гривны нет.

Осудят ли радикала, напавшего на журналиста "Страны"?

Нацполиция завершила досудебное расследование по нападению на журналиста "Страны", совершенному радикалом Цымбалюком. Согласно результатам расследования, Цымбалюк признан виновным в нападении на журналиста, и теперь дело будет передано в суд.

По этому делу можно утверждать, что Нацполиция прошла тест на готовность работать в условиях законности. Однако это – только первый этап, поскольку такой же тест должны пройти прокуратура и судейская система. А с ними существуют большие проблемы.

В частности, уже всем известно, что Нацполиция провела расследование по убийству, совершенному одесским радикалом Стерненко и уже даже готова была выдать ему подозрение, однако прокуратура побоялась согласовывать этот шаг.

С самими судами история не лучше. Суд по делу об убийстве Бузины тянется неспешно уже более полутора лет. Больше того, вчера стало известно, что один из подозреваемых в убийстве выдвинут кандидатом в общественный совет НАБУ.

Неспособность власти доводить до приговоров обвинения против радикалов остается одним из главных ее слабых мест. Это отрицательно сказывается на ее имидже в глазах избирателей и, что еще хуже, представляет ее слабой в глазах самих националистов. Пока власть не применит против радикалов всю силу закона хотя бы в ситуациях с очевидными преступлениями, она будет жить под дамокловым мечом потенциального бунта. И дела, подобные делу Цымбалюка, – не просто тест на силу закона, а вопрос стабильности в государстве в целом.