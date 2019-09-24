В Международном совете футбольных ассоциаций (IFAB) рассматривают внедрение правила дополнительной временной замены, передает издание Inside World Football.

Согласно данным издания, этот вопрос рассмотрят в октябре, чтобы обезопасить ситуацию, при которой игрок получает удар по голове и рискует продолжить матч с сотрясением мозга. 

Если у медиков есть подозрение на сотрясение, то у игрока может появиться возможность покинуть поле на десять минут для дополнительного обследования. Если с игроком все нормально, то он вернется на поле.

В течение этих десяти минут команде не нужно будет играть в меньшинстве - у главного тренера появится возможность выпустить на поле запасного футболиста. Отметим, что такая же практика применяется в регби. 

Ранее сообщалось, что в Англии Ярмоленко назвали лучшим футболистом тура за игру против Манчестер Юнайтед.

Также мы писали, что опубликована турнирная таблица чемпионата Украины по футболу после восьми туров.

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