Украинский президент Владимир Зеленский прибыл в США с визитом для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщила пресс-служба президента в Телеграме.

"Владимир Зеленский выступит с речью во время общих дебатов сессии Генассамблеи ООН, а также примет участие в саммите по Целям устойчивого развития", - говорится в сообщении.

В Нью-Йорке Зеленский проведет ряд двусторонних встреч с лидерами иностранных государств, в том числе с президентом США Дональдом Трампом.

Кроме того, в рамках визита глава украинского государства встретится с лидерами украинской громады в США, а также с представителями американских деловых кругов.

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Также мы писали, что Трамп заявил, что на встрече с президентом Зеленским все увидят "больше честности".

Ранее "Страна" сообщала, что экс-посол США в Украине дал советы Зеленскому, как вести переговоры в Америке.