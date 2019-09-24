Пятеро мужчин в польском городе Жоры жестоко избили украинского студента, который приехал в Польшу. Об этом пишет Европейская правда.

Как сообщается, инцидент случился в вечером в субботу на территории городского парка. Компания спросила 19-летнего парня, откуда он приехал, а после того, как он сказал, что из Украины, его начали избивать. По данным издания, пятеро мужчин избили украинца до бессознательного состояния, ему выбили зубы, и у него многочисленные гематомы на лице и теле.

Пострадавший украинец получил многочисленные ушибы и гематомы. Фото eurointegration.com.ua

После нападения украинца нашли в парке двое мужчин, которые вызвали скорую. На следующий день он подал заявление в полицию.

Полицейские Жоры начали поиск нападавших. В польском Центре мониторинга расистского и ксенофобского поведения объявили награду в размере 4000 злотых за помощь в поимке преступников.

Ранее сообщалось, что в Польше нашли мертвым украинца, который пропал еще в июле.

Также мы писали, что в Польше мужчина убил украинку, сбежал в Германию, где его и пристрелили копы.