В Верховном суде окончательно отказались рассматривать законность назначения Андрея Богдана главой Администрации президента. Об этом говорится в решении суда от 18 сентября.

Отмечается, что суд пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения апелляционной жалобы. В соответствии с этим, Большая палата Верховного суда признала правильным предварительный вывод Кассационного административного суда, который отказался рассматривать дело. Суд отметил, что лицо может обжаловать решение властей только тогда, если этот акт касается непосредственно его прав и свобод.

Как сообщалось, адвокат Андрей Богдан был назначен главой Администрации президента. До этого Андрей Богдан занимал должность в правительстве экс-президента Украины Виктора Януковича, поэтому он подпадает под ограничения закона об очищении власти и не может работать на государственной службе.