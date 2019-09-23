В Федерации международный и континентальных футбольных ассоциаций (ФИФА) назвали лучших в минувшем футбольном сезоне.

Лучший тренер:

Юрген Клопп (ФК "Ливерпуль")

Лучший игрок:

Лионель Месси (ФК "Барселона")

Лучший вратарь:

Алисон Бекер (ФК "Ливерпуль")

Награда за честную игру (Fair Play):

Марсело Бьелса (ФК "Лидс Юнайтед")

В матче Первой лиги чемпионата Англии (Чемпионшипа) наставник "павлинов" сказал своим игрокам не мешать футболистам "Астон Виллы" беспрепятственно сравнять счет после того, как "Лидс" забил гол в то время, когда хавбек "Виллы" лежал с повреждением на поле.

Марсело Бьелса, фото: t.me/footballuaonline

Команда года:

Команда года по версии ФИФА: Алиссон Беккер - защитники - Марсело, Вирджил ван Дейк, Маттейс де Лигт, Серхио Рамос - полузащитники - Френки де Йонг, Лука Модрич, Эден Азар - нападающие Килиан Мбаппе, Криштиану Роналду, Лионель Месси.

Фото: t.me/footballuaonline

Лучший гол (премия имени Ференца Пушкаша):

Полузащитник "Дебрецена" Даниэль Жори:

Видео: youtube.com/FIFATV

Ранее "Страна" сообщала, что в ФИФА назвали троих лучших футболистов мира, а также о том, что ФИФА определилась с десяткой лучших голов сезона.

Напомним, что французское издание France Football объявило, что отныне каждый год лучшему вратарю мира будет вручаться трофей имени советского стража ворот Льва Яшина. Он до сих пор остается единственным из вратарей, кто получил "Золотой мяч".