Американский президент Дональд Трамп в понедельник заявил, что не говорил главе Украины Владимиру Зеленскому, что Украина получит помощь от США, только если будет расследовать дело участника президентской гонки в Вашингтоне Джо Байдена, передает Интерфакс.

"Нет, я не говорил, не говорил", - заявил Трамп в ответ на вопрос журналиста, говорил ли он Зеленскому, что Украина получит помощь от США только в случае расследования против Джо Байдена и его семьи.

Такое заявление Трамп сделал журналистам во время встречи с президентом Польши Анджеем Дудой. Трамп подчеркнул, что у него с Зеленским был "очень невинный телефонный разговор".

"Это был звонок с поздравлениями, так как тогда он только стал президентом", - сказал Трамп.

До этого ряд американских СМИ сообщил, что Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена, а также, что президент США "около восьми раз призывал его работать" с адвокатом Руди Джулиани по вопросу расследования против Хантера Байдена.

Кроме того, СМИ сообщали, что Трамп, намереваясь инициировать расследование против сына Байдена, задерживал оказание Украине военной помощи.