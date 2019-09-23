В Шевченковском районном суде избрали задержанному Магомеду-Амину Саитову, который совершил нападение на народного депутата Мустафу Найему и скрывался, круглосуточный домашний арест на две недели.

Об этом сообщил юрист Маси Найем на своей странице в Facebook.

"Судья не удовлетворил ходатайство прокурора, но избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста сроком до 7 октября 2019 года", - написал он.

Судебное заседание состоялось вечером в понедельник, 23 сентября. Он подчеркнул, что Саитов отказался отвечать на вопрос прокурора и судьи когда и как он вернулся в Украину. В связи с этим сторона защиты во вторник намерена подать заявление о совершении уголовного преступления, чтобы следствие установило все обстоятельства дела.

По словам юриста, подозреваемый сообщил, что вернулся в Украину по причине смены власти.

"Еще никогда ни один человек, который в розыске, не возвращался в Украину для получения приговора. Это всегда было по договоренности. Человек просто сбежал из Украины после совершения им противоправных действий. Его остановило то, что… власть была не та", - отметил юрист Найем.

Кроме того, он подчеркнул, что, 18 февраля, спустя 10 месяцев после нападения, стало известно, что Саитов находился на учете Генерального секретариата МОУП-Интерпол с "красной" карточкой, то есть с целью ареста и последующей экстрадицией в Украину.

Скриншот: Facebook/Masi Nayyem

Напомним, 30 апреля 2018 года обычный конфликт на дороге между Мустафой Найемом и молодыми чеченцами на дорогой иномарке завершился рукоприкладством. Нардеп получил удар в лицо.

Троих участников инцидента посадили под домашний арест, а Саитов улетел в Баку, где его задержали в мае прошлого года.

"Страна" публиковала интервью с братом Магомеда Саитова Ахмедом.