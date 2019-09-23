Во время заключительного матча 3-го тура Украинской хоккейной лиги (УХЛ) "Донбасс" одержал победу над харьковским "Динамо" 9:0, передает пресс-служба УХЛ.

В матче 3-го тура УХЛ "Донбасс" на собственной площадке разгромил харьковский "Динамо" 9:0. У хозяев отличились Рыбчик (дважды), Костиков (дважды), Кирющенков (дважды), Карпенко, Пангелов-Юлдашев, Белухин.

После 3-х туров "Кременчуг" набрал 9 очков и уверенно лидирует в УХЛ. "Донбасс" набрал 7 очков и поднялся на второе место.

В следующем туре 25 сентября "Донбасс" на выезде сыграет с "Белым Барсом". "Динамо" 26 сентября дома примет "Кременчуг".

Напомним, в 3-м туре Украинской хоккейной лиги (УХЛ) "Кременчуг" разгромил "Ледяных Волков" 11:1, а "Днепр" минимально одолел "Белый Барс" 1:0.

Ранее сообщалось, что матчем между Донбассом и Днепром стартует новый сезон Украинской хоккейной Лиги.

Также мы писали, что в УХЛ ждут появления нового хоккейного клуба из украинской столицы.