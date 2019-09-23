На повышение зарплат учителям нужно 45 млрд гривен, однако источников для этих денег нет. Об этом сообщила министр образования Анна Новосад в интервью Украинской правде.

По ее словам, постановление правительства о повышении зарплат учителям от 20 до 70%, которое было принято в июле 2019 года, требует больших дополнительных расходов из государственного бюджета.

"Если бы в постановлении сказали, из каких источников можно взять эти десятки миллиардов гривен, было бы легче. Надеюсь, эти средства найдутся", — добавила Новосад.

Она отметила, что было отдельное решение о зарплатах, которое требует больших дополнительных расходов из государственного бюджета.

"Для нас точно будет приоритетом повышение социального статуса и зарплат педагогов. Мы будем придерживаться положений Закона "Об образовании", где четко указано, что до 2025 года должны выйти на четыре прожиточных минимума наименьшего должностного оклада педагога", — сказала министр.

Она также добавила, что повышение зарплат утвердило предыдущее правительство, а нынешнее думает, как и где найти эти средства. По информации Минфина, на это необходимо дополнительных почти 45 млрд грн.

"Для нашей экономики это гигантские средства, которые надо откуда-то вытянуть, у кого-то их забрать и отдать сюда. Я как министр образования была бы очень рада так сделать, но другие министры, видимо, не очень поймут. Работаем с Минфином, с премьером, чтобы повысить зарплаты педагогам, но в ближайшее время будет немножко другой инструмент, как это сделать", — подытожила Новосад.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября некоторым категориям украинских учителей повысят зарплату.

Также мы писали, что в Министерстве образования подсчитали, сколько нужно денег на новую зарплату учителям.