Правительство Гончарука намерено отказаться от повышения зарплат учителям, которое обещал Гройсман
На повышение зарплат учителям нужно 45 млрд гривен, однако источников для этих денег нет. Об этом сообщила министр образования Анна Новосад в интервью Украинской правде.
По ее словам, постановление правительства о повышении зарплат учителям от 20 до 70%, которое было принято в июле 2019 года, требует больших дополнительных расходов из государственного бюджета.
"Если бы в постановлении сказали, из каких источников можно взять эти десятки миллиардов гривен, было бы легче. Надеюсь, эти средства найдутся", — добавила Новосад.
Она отметила, что было отдельное решение о зарплатах, которое требует больших дополнительных расходов из государственного бюджета.
"Для нас точно будет приоритетом повышение социального статуса и зарплат педагогов. Мы будем придерживаться положений Закона "Об образовании", где четко указано, что до 2025 года должны выйти на четыре прожиточных минимума наименьшего должностного оклада педагога", — сказала министр.
Она также добавила, что повышение зарплат утвердило предыдущее правительство, а нынешнее думает, как и где найти эти средства. По информации Минфина, на это необходимо дополнительных почти 45 млрд грн.
"Для нашей экономики это гигантские средства, которые надо откуда-то вытянуть, у кого-то их забрать и отдать сюда. Я как министр образования была бы очень рада так сделать, но другие министры, видимо, не очень поймут. Работаем с Минфином, с премьером, чтобы повысить зарплаты педагогам, но в ближайшее время будет немножко другой инструмент, как это сделать", — подытожила Новосад.
Ранее сообщалось, что с 1 сентября некоторым категориям украинских учителей повысят зарплату.
Также мы писали, что в Министерстве образования подсчитали, сколько нужно денег на новую зарплату учителям.