27 октября украинцы традиционно перейдут с летнего времени на зимнее. Перевести стрелки часов нужно будет на один час назад.

Фото распоряжения о смене сезонного времени разместил на своем Facebook заместитель Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Качка,который и подписал документ.

"Согласно постановлению Кабинета министров Украины от 13 мая 1996 года № 509 "О порядке исчисления времени на территории Украины" на территории Украины 27 октября 2019 в 4 (четыре) часа по киевскому времени отменяется летнее время с переводом часовой стрелки на 1 (один) час назад", - написано в распоряжении Кабмина.

В связи переводом стрелок правительство просит СМИ сообщать украинцам об окончании летнего времени, в частности, в течение трех последних дней перед отменой действия летнего времени (с 24 по 26 октября) - каждый день.

Фото: Facebook/ taras.kachka

Часы переведутся в ночь с субботы 26 октября на воскресенье 27 октября в 4 часа утра. Современные гаджеты умеют это делать автоматически, если такая опция включена в настройках. Механические часы и технику, которая не может это сделать сама, лучше перевести вечером перед сном, чтобы утром не перепутать время. Если вы планируете в эти выходные поездку, то проверяйте время выезда или вылета в своих билетах (оно указывается по новому времени) и соответственно планируйте дорогу.

Зачем переводят время

Введение зимнего и летнего времени было связано исключительно с экономическими факторами. Его подстроили под изменение начала и окончания светового дня в разные сезоны. Перевод часов позволял максимально использовать для работы светлое время суток и экономить электричество.

Тем не менее, свежие исследования говорят о том, что экономия от перехода на сезонное время составляет совсем небольшой процент. Экономическая целесообразность перевода часов имеется в диапазоне широт 30-60 градусов. Украина в эту зону входит полностью, поэтому некий резон в переводе стрелок есть, однако эта экономия составляет всего 1-3%.

Влияние перевода часов на человека

Перевод часов дважды в год, мягко говоря, не полезен для человеческого организма. Врачи регулярно говорят о том, что это большой стресс. У людей сбивается график сна, отчего они не высыпаются - а это, в свою очередь, приводит к недомоганиям и снижению работоспособности. Человеку приходится адаптироваться и к скачку светового дня. От изменения режима могут обостриться хронические болезни. Традиционные рекомендации, как смягчить переход на сезонное время, включают в себя отказ от алкоголя, ограничение тяжелых для пищеварения продуктов, постепенное сдвигание графика сна не более, чем на 15 минут за раз, чтобы мягче войти в новое время. К слову, зимнее время считается более биологически естественным для человека.

Какие страны используют летнее и зимнее время

Сезонное время используется в почти семидесяти странах мира (в том числе почти во всех странах Европы). В Европе исключение составляют Исландия, Россия и Беларусь. на постсоветском пространстве стрелки часов переводят только в Украине и Молдове.

В Украине часы переводят с 1981 года. В 2011 году власти пытались отменить перевод часов, однако уже через год снова вернулись к зимнему и летнему времени.

Добавим, что в Европе уже рассматривали вероятность отказа от перевода стрелок. В августе прошлого года 4,6 миллиона европейцев приняли участие в опросе Еврокомиссии относительно перехода на зимнее и летнее время. Около 80% респондентов заявили, что хотели бы оставить летнее время. Референдум носил консультационный характер и не являлся обязательным к исполнению. Еврокомиссия представила план, по которому предложила странам ЕС отказаться от перевода часов уже в 2019 году. Однако в итоге было решено, что для этого понадобится больше времени, также требуется поддержка всех стран и договоренность в Центральной Европе. По словам европейских политиков, важно, чтобы Центральная Европа было в одном часовом поясе, а не "дробилась на лоскутки".

Напомним, Украина перешла на летнее время 31 марта. Получается, это последний раз, когда мы переходили с зимнего времени на летнее.