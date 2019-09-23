Сотрудники Фонда социального страхования Украины встретились с представителями миссии МВФ, чтобы обсудить финансовое состояние организации. Об этом сообщает сайт Фонда.

Встреча состоялась в исполнительной дирекции Фонда социального страхования. В ней приняли участие министр социальной политики Украины Олег Коваль, начальник Управления надзора за деятельностью Пенсионного фонда Украины и фондов социального страхования Минсоцполитики Максим Зацерковный, представители Минфина, и.о. директора исполнительной дирекции Фонда Сергей Нестеров и другие чиновники.

На встрече говорили о финансовом состоянии Фонда соцстрахования, в частности, показателях исполнения бюджета за восемь месяцев 2019 года и проект бюджета Фонда на 2020 год.

Сергей Нестеров рассказал о динамике задержек по выплате материального обеспечения застрахованным лицам и отметил, что все выплаты Фонд производит в полном объеме.

"С целью частичного покрытия разрыва между фактическими расходами Фонда и поступлением средств в соответствии с решением Кабинета министров Украины временно, на август 2019 года, доля ЕСВ, которая идет в Фонд социального страхования Украины, была увеличена с 9,3759% до 14,2464% . Это позволило получить дополнительно 996 млн гривен и почти полностью покрыть задолженность Фонда по выплате матобеспечения. В то же время, с 1 сентября доля ЕСВ была возвращена к ранее установленному размеру", - сказал Нестеров.

Экономисты МВФ Серджио Сола, Шаба Фехер и экономист представительства МВФ в Украине Игорь Шпак обозначили возможные пути покрытия дефицита бюджета Фонда. Так, они указали на необходимость рассмотреть возможность увеличения количества дней временной нетрудоспособности, финансируемой за счет средств работодателей.

Заместитель Министра социальной политики Олег Коваль предоставил информацию по внедрению электронного реестра листков нетрудоспособности, а также возможных законодательных изменений в систему общеобязательного государственного социального страхования.

В апреле "Страна" сообщала, что Фонд социального страхования накопил долг в 1,6 млрд грн по выплате больничных и задерживает выплаты по несколько недель.

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