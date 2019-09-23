27 октября в Украине традиционно перейдут с летнего времени на зимнее, переведя стрелки часов на час назад. Скриншот распоряжения о переводе часов разместил на своем Facebook заместитель Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Качка.

"Согласно постановлению Кабинета министров Украины от 13 мая 1996 года № 509 "О порядке исчисления времени на территории Украины" на территории Украины 27 октября 2019 в 4 (четыре) часа по киевскому времени отменяется летнее время с переводом часовой стрелки на 1 (один) час назад", - сказано в документе.

Распоряжение подписано самим Качкой.

Скриншот: Facebook/ taras.kachka

В связи переводом стрелок правительство просит СМИ уведомлять украинцев об окончании летнего времени, в том числе ежедневно в течение трех последних дней перед отменой действия летнего времени (с 24 по 26 октября).

Напомним, на летнее время Украина перешла (получается. в последний раз) 31 марта.

Ранее "Страна" писала. что в Евросоюзе в этом году хотели отменить переход на летнее время, но отложили его до 2021 года.