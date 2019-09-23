Киевская местная прокуратура №7 совместно со следователями Нацполиции разоблачили мужчину, который торговал поддельными полисами автогражданки. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

В ходе досудебного расследования выяснилось, что со второй половины 2018 года до начала 2019 года злоумышленник размещал в интернете объявления о продаже страховых полисов обязательного страхования гражданской ответственности владельцев наземных транспортных средств. Жертвы мошенника звонили на указанный в объявлениях номер и встречались с подозреваемым, который выдавал себя за работника одной из известных страховых компаний.

Не имея никаких полномочий, он заполнял бланки страховых компаний под видом настоящих полисов страхования и продавал их пострадавшим. В среднем цена одного полиса составляла 800 гривен.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

Следователи обнаружили у афериста оригиналы и копии поддельных документов, а также установили потерпевших и свидетелей. В общем от действий мошенника пострадали более 20 человек.

Злоумышленнику сообщили о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ст.190 УК Украины (мошенничество), и ст.358 УК Украины (подделка официальных документов).

Досудебное расследование продолжается.

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