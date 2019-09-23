Полиция Киева при процессуальном руководстве прокуратуры столицы завершила досудебное расследование в отношении 12 участников преступной группировки, которая в течение нескольких лет удерживала в неволе в Одесской области около ста человек, принуждая их к труду. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

"Как установлено в ходе предварительного расследования, заказчиками "живого товара" оказалась семейная пара - гражданин Грузии и гражданка Украины - владельцы сельскохозяйственного предприятия, расположенного в Одесской области. В течение 2015-2018 гг на центральных железнодорожных вокзалах Киева, Одессы, Николаева и других городов нанятые ими вербовщики подыскивали лиц, находящихся в уязвимом состоянии и не имевших постоянного места жительства", - говорится в сообщении.

Как сообщается, злоумышленники предлагали им работу под Киевом с зарплатой от 200 до 500 грн в день, бесплатное жилье и питание.

Вместо этого завербованных людей доставляли в Одесскую область, где по приезду к месту назначения у рабов отбирали паспорта и мобильные телефоны. Затем их вселяли в барак, где в каждой комнате в нечеловеческих условиях проживали до 15-20 человек, как мужчины, так и женщины.

"При этом пострадавшие постоянно подвергались физическому и психологическому насилию со стороны охранников указанных бараков. Рабочих, которые отказывались работать или пытались убежать, жестко били в присутствии других работников для недопущения таких инцидентов в дальнейшем", - сообщают в прокуратуре.

По результатам нескольких оперативных разработок, проведенных столичной прокуратурой совместно с Нацполицией, членов преступной группы удалось установить и задержать.

Во время досудебного расследования установлены 82 потерпевших лица. В настоящее время в уголовном производстве потерпевшими заявлено гражданские иски на общую сумму более 2,3 млн грн.

На имущество злоумышленников наложен арест, среди которого 12 автомобилей и 1 млн грн, изъятые при проведении обыска для возможности применения конфискации, как меры наказания и возмещения причиненного потерпевшим вреда в случае вынесения обвинительного приговора.

В настоящее время завершено ознакомление сторон с материалами уголовного производства, и обвинительный акт направлен в Соломенский районный суд Киева. Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.



Скриншот: Facebook/Прокуратура міста Києва

Ранее сообщалось, что в Запорожье умственно отсталых людей с инвалидностью использовали как рабов.

Также мы писали, что банда в Варшаве наладила канал поставки "рабов" из Беларуси и Украины.