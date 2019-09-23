Часть команды тревел-шоу "Орел и решка. Чудеса света" застряла в индонезийской провинции Папуа, так как там вспыхнуло народное восстание.

Об этом передает пресс-служба телеканала "Интер".

Одна часть группы "Орла и решки" во главе с ведущим Антоном Зайцевым завершила съемку и успела вылететь в Джакарту. А вылет второй группы, сопровождающей ведущую Алину Астровскую, был запланирован на вечер 23 сентября.



Алина Астровская. Фото: inter.ua

Однако сегодня утром сотни людей вышли на улицы города Вамена в знак протеста против обвинений в расизме. Из-за массовых акций было перекрыто движение общественного транспорта, приостановлена работа аэропорта. В городе отсутствует Интернет, а мобильная связь осуществляется с перебоями.

Алина Астровская, режиссер Ярослав Андрущенко, оператор Павел Полийчук и продюсер Юлия Смачелюк стали заложниками ситуации. До сих пор они не могут вылететь из мятежного региона.



Мятежная Вамена. Фото: inter.ua

По словам режиссера, "Орла и решки", телевизионщики были в 10 минутах езды от аэропорта Вамены, когда по его периметру увидели клубы дыма. Одновременно местные жители стали перекрывать улицы ветками и всем, что есть под рукой. Появились люди с оружием и полиция.

"Съемочной группе запретили выходить из отеля и снимать происходящее. Днем полиция разогнала часть повстанцев, но сейчас, ближе к вечеру, вокруг опять накаляется обстановка: выходят люди с оружием, с мачете. Пока нет понимания, когда ситуация окажется под контролем полиции и будет открыт аэропорт", - передал с места событий Андрущенко.

"Страна" передавала, что певица Maruv оказалась рада вылететь из шоу Танцы со звездами", так как сильно устала от участия в шоу.

Ранее мы также писали, что авторы "Орла и решки" открыли секреты шоу на встрече со зрителями "Интера".