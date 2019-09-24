Полиция Херсонской области выясняет обстоятельства конфликта, который возник между двумя депутатами облсовета в Олешковском районе. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

"Вчера, 22 сентября, около 23:30 в "Единый центр 102" полиции Херсонщины позвонил 37-летний житель города Олешки. Он сообщил, что во время празднования Дня села Правые Саги в местном доме культуры его ударил в лицо 42-летний мужчина" , - говорится в сообщении.

По данному факту Олешковским отделением полиции открыто уголовное производство по ч.1 ст.125 Уголовного кодекса Украины "Умышленное легкое телесное повреждение". Выясняются все обстоятельства происшествия.

Как сообщил в Facebook советник председателя ОГА Богдан Ковалев, в 23:40 поступил звонок от советника председателя районного совета Олешковского района о том, что у них в районе ЧП: депутат облсовета Евгений Рыщук избил депутата района Романа Чухалова, а "местная полиция недостаточно реагирует".

Скриншот: Facebook/Богдан Ковалев

В то же время, в Facebook обнародовано видео, на котором Чухалов рассказывает свою версию произошедшего. "Я работал, обеспечивал музыкальное сопровождение ... Почти под конец вечера произошел инцидент ... со знакомым мне человеком ... Евгений Рыщук сегодня был на празднике, он держал слово, приветствовал всех здесь, остался отдыхать. Но после того, как праздник закончился, он подошел ко мне и вызвал на разговор. И начал кулаками просто без предупреждения бить ... Один удар в переносицу и в голову, я упал назад, прямо под сценой было ... ", - сообщил Чухалов.

В свою очередь, Рыщук также обратился в полицию по поводу конфликтной ситуации. Об этом корреспонденту Укринформа рассказал заместитель начальника отдела коммуникации ГУ Нацполиции в области Виталий Байдаров. "Рыщук сегодня обратился в Олешковское отделение полиции, написал заявление о причинении ему телесных повреждений. Заявление у него приняли", - сообщил Байдаров.

Действия полицейских Олешковского отделения после конфликта депутатов проверяет рабочая группа главного управления полиции области, на время расследования начальник районного подразделения полиции отстранен от исполнения служебных обязанностей. Об этом в сообщает ГУ НП в области.

Проверку осуществляет специально созданная рабочая группа из числа работников управления превентивной деятельности и отдела инспекции по личному составу.

Как известно, ранее Рыщук, который является одним из фигурантов в деле об убийстве Екатерины Гандзюк, занимал должность заместителя председателя Херсонской ОГА, но в апреле 2019 года он ушел в отставку вслед за главой Херсонской ОГА Андреем Гордеевым.

Ранее сообщалось, что заседание по делу Гандзюк, которое перенесли в Одессу, не состоялось.

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