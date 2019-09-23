21 сентября в Хмельницком посетители местного аквапарка отравились хлором. Об этом сообщает сектор коммуникации полиции Хмельницкой области.

Об отравлении полицию известили врачи скорой помощи около 18 часов. По словам медиков, к ним с жалобами на слезотечение и кашель обратились 13 человек: 11 детей разного возраста и двое взрослых.

Медицинские работники установили предварительный диагноз - ингаляционное отравление хлором. Большинство отравившихся после осмотра докторов от госпитализации отказались. А двое детей - брат и сестра 2009 и 2011 годов рождения - провели ночь в больнице под наблюдением врачей. В воскресенье утром их выписали из медучреждения.

Следственно-оперативная группа обследовала место происшествия, отобрала образцы воздуха и воды из бассейнов, а также изъяла документацию о подаче веществ для очистки воды.

Сейчас идет расследование в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 статьи 325 Уголовного кодекса Украины (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений). Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде штрафа до ста необлагаемых минимумов доходов граждан, ареста на срок до шести месяцев или ограничения свободы на срок до трех лет.

Как сообщала "Страна", в начале сентября в Киеве отравились шаурмой студенты.

А на днях в Одессе в школьной столовой отравились 53 ученика.