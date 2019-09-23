Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС) предупредила о заморозках первого и второго уровней опасности ночью 23 и 24 сентября. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте службы.

Сегодня, 23 сентября, на севере Левобережья на поверхности почвы уже ожидаются заморозки 0...-3 градуса Цельсия. Это соответствует I уровню опасности.

Ночью 24 сентября заморозки в воздухе составят 0...-2 градуса (сильные заморозки, II уровень опасности).

О заморозках в воздухе во вторник предупреждал и Укргидрометцентр. Так, в северных, восточных регионах и в Ровенской области ночью прогнозируют заморозки в воздухе 0...-3 градуса. А на Полтавщине и Черкащине заморозки на поверхности почвы будут 0...-4 градуса.

Падение температуры ниже 0 градусов 24 сентября предсказывала синоптик Наталья Диденко.