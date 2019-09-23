Князев заявил, что его бывшая жена не везла в Польшу полмиллиона и стала жертвой информатаки
Глава Нацполиции Сергей Князев назвал дезинформацией и информационной атакой сообщения о задержании его бывшей супруги Виктории на польской границе с крупной суммой наличности. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook вечером в понедельник.
По его словам, деньги принадлежали не ей, а Вадиму Кагану, который возглавляет строительную фирму "Атлант".
"Госпожа Князева является сотрудником крупной строительной компании «Атлант» со штатом более 500 человек, которую возглавляет 78-летний Вадим Каган. Они действительно пересекали вместе границу. На границе гражданин Каган заявил польским чиновникам о наличии определенной суммы наличности, которая принадлежит ему", - написал Князев.
Как он отметил, данные деньги были получены в результате сделки по продаже торгового помещения в центре столицы. При этом соглашение было оформлено согласно действующему законодательство, а все налоги уплачены.
"Но имеющегося пакета документов по задекларированным деньгам польским государственным служащим не хватило. Польскими правоохранителями и господином Каганом было принято совместное решение о предъявлении еще некоторых оригиналов. После этого инцидент был исчерпан", - отметил глава Нацполиции.
В это время в авто, как сообщает Князев, находились украинский и европейский партнеры господина Кагана, а также сама Князева. По его словам, никаких ценных вещей у экс-супруги изъято не было. При себе у нее была лишь наличность в размере 2100 евро.
"Предвидя вопросы, никаких ценностей у гражданки Князевой не было изъято. При себе в дамской сумочке имела личные средства и наличность на командировку в сумме 2100 евро, которые не заинтересовали правоохранителей", - подытожил полицейский.
Скриншот: Facebook/Сергей Князев
Ранее сообщалось, что 22 сентября польские таможенники на автопереходе "Гребенне – Рава-Русская" задержали бывшую жену главы Нацполиции Сергея Князева - Викторию. Причина задержания – попытка ввоза в Польшу незадекларированных €650 тыс.
Также мы писали, что Аваков после доклада Князева решил уволить четырех глав Нацполиции в областях.
Да этого стало известно, что шеф Нацполиции Князев получил 157 927 гривен зарплаты за июль.