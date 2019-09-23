Глава Нацполиции Сергей Князев назвал дезинформацией и информационной атакой сообщения о задержании его бывшей супруги Виктории на польской границе с крупной суммой наличности. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook вечером в понедельник.

По его словам, деньги принадлежали не ей, а Вадиму Кагану, который возглавляет строительную фирму "Атлант".

"Госпожа Князева является сотрудником крупной строительной компании «Атлант» со штатом более 500 человек, которую возглавляет 78-летний Вадим Каган. Они действительно пересекали вместе границу. На границе гражданин Каган заявил польским чиновникам о наличии определенной суммы наличности, которая принадлежит ему", - написал Князев.

Как он отметил, данные деньги были получены в результате сделки по продаже торгового помещения в центре столицы. При этом соглашение было оформлено согласно действующему законодательство, а все налоги уплачены.

"Но имеющегося пакета документов по задекларированным деньгам польским государственным служащим не хватило. Польскими правоохранителями и господином Каганом было принято совместное решение о предъявлении еще некоторых оригиналов. После этого инцидент был исчерпан", - отметил глава Нацполиции.

В это время в авто, как сообщает Князев, находились украинский и европейский партнеры господина Кагана, а также сама Князева. По его словам, никаких ценных вещей у экс-супруги изъято не было. При себе у нее была лишь наличность в размере 2100 евро.

"Предвидя вопросы, никаких ценностей у гражданки Князевой не было изъято. При себе в дамской сумочке имела личные средства и наличность на командировку в сумме 2100 евро, которые не заинтересовали правоохранителей", - подытожил полицейский.

Скриншот: Facebook/Сергей Князев

Ранее сообщалось, что 22 сентября польские таможенники на автопереходе "Гребенне – Рава-Русская" задержали бывшую жену главы Нацполиции Сергея Князева - Викторию. Причина задержания – попытка ввоза в Польшу незадекларированных €650 тыс.

Также мы писали, что Аваков после доклада Князева решил уволить четырех глав Нацполиции в областях.

Да этого стало известно, что шеф Нацполиции Князев получил 157 927 гривен зарплаты за июль.