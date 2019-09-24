В понедельник, 23 сентября, появились сообщения, что польские таможенники задержали Викторию Князеву - экс-супругу главы Нацполиции Серея Князева. Она якобы пыталась ввезти в Польшу незадекларированные 650 тысяч евро.

Интересно, что с украинской стороны никаких нареканий на выезд Князевой не было. Но история наделала большого шуму не только поэтому. В соцсетях заговорили о том, что глава полиции, мол, спешно выводит кэш из страны - то ли перед увольнением, то ли "на всякий случай".

Впрочем, сам Князев заявил, что жену его никто не задерживал, а деньги принадлежат не ей - хотя и находились в автомобиле, в котором ехала Виктория.

А источники в полиции связывают эту историю с борьбой за контроль над НПУ, которая идет между различными "ментовскими" и политическими кланами.

"Страна" разбиралась, что на самом деле произошло на границе.

Первые сообщения

Первыми об инциденте сообщили львовские СМИ. Сайт "Діло" написал, что польские таможенники остановили Князеву на автопереходе "Гребенне – Рава-Русская".

44-летняя Виктория находилась за рулем. Вместе с женщиной в автомобиле был ее работодатель Вадим Каган, гражданин Украины Андрей Посметюк, а также гражданин Хорватии Боян Малик.

Информация тут же облетела соцсети:

"Из личных источников (не официальных) говорят, что это Виктория Князева. Кстати, ситуация с ней уже была", - пишет депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич.

Также о задержании написал блогер Павел Верещагин. Он указал, что Князева и ее спутники ехали из Украины в Польшу на "Мерседесе" с госномером КА0007ВХ.

Судя по интернет-базам, это белый кроссовер марки GLS 350, который был куплен в марте 2019 года и впервые зарегистрирован в Киево-Святошинском районе (то есть автомобиль покупался новым).

О том, что инцидент на границе с польской стороны имел место, подтвердили и источники "Страны" в Госпогранслужбе.

Позже, когда поднялся шум в соцсетях, ситуацию прокомментировал и сам глава Нацполиции. Он подтвердил, что вопросы к его супруги и ее спутникам у поляков были. И крупную сумму они также перевозили.

"2100 евро в дамской сумочке". Версия Князева

На своей странице в Facebook Сергей Князев указал, что они с бывшей женой стали объектом информационной атаки. Хотя факт перевозки крупной суммы через кордон признал. Но заявляет, что они принадлежали не его супруге.

"СМИ моментально распространили новость про перевозку ею чуть ли не мешков с деньгами. Это ложь, которая не имеет ничего общего с реальностью", - написал Князев.

По его словам, Виктория Князева действительно пересекала границу со своим шефом - 78-летним Вадимом Каганом, главой строительной кампании "Атлант".

На границе Каган сообщил польским чиновникам, что у него есть сумма, которую он получил за продажу торгового помещения в центре Киева. Сколько это было денег, шеф Нацполиции не уточнил. Но речь, судя по объекту, может идти о той самой цифре в 650 000 евро.

По словам Князева, сделка была оформлена в соответствии с действующим законодательством, налоги уплачены. Однако имеющегося пакета документов по декларированию денег польским госслужащим не хватило. После предъявления еще некоторых оригиналов инцидент, утверждает глава Нацполиции, был исчерпан.

Князев также подтвердил информацию СМИ о том, что в автомобиле находился украинский и европейский партнеры господина Кагана (по всей видимости, это Андрей Посметюк и Боян Малик).

"Никаких ценностей у гражданки Князевой изъято не было. При себе в дамской сумочке были личные средства и наличные на командировку в сумме 2100 евро, которые правоохранителей не заинтересовали", - добавил Князев.

Фото: facebook.com/sergii.knyazev

Из слов Князева понятно, что деньги в автомобиле, где ехала его бывшая жена, перевозились немалые. И эта сумма вызвала вопросы у польских пограничников. Хотя они и были, как утверждает глава Нацполиции, задекларированы.

Осталось понять, декларировались ли эти средства при выезде из Украины. И самое интересное - кем. Сам Сергей Князев об этом не пишет, а Госпогранслужба пока не комментировала этого инцидента.

Что известно о браке Сергея и Виктории

Сергей и Виктория Князевы прожили вместе 19 лет - с 6 августа 1994 года до 20 мая 2013 года, когда суд расторг их брак.

Инициатором развода был Князев. Он обратился в Киево-Святошинский райсуд еще в марте 2013-го и указал, что семья с матерью его детей у него не сложилась из-за различных взглядов на жизнь, а продолжение совместного быта в их случае исключено.

У Виктории и Сергея трое детей - дочь и два сына.

Спустя 4,5 года после развода экс-супруги вновь выясняли отношения в суде. На этот раз Виктория Князева потребовала выплачивать ей по 70 тысяч гривен каждый месяц в качестве алиментов на содержание и воспитание общих детей.

В судебном решении указано, что Князев не был против удовлетворения иска и служители Фемиды обязали ежемесячно взыскивать данную сумму с Сергея Николаевича до достижения его детьми совершеннолетнего возраста.



Виктория Князева. Фото: Facebook/Виктория Князева

На странице Виктории Князевой в соцсети Facebook нет общих фотографий с главой Нацполиции. При этом в друзьях указаны должностные лица Нацполиции, есть сын Николай Князев и невестка.

Виктория Князева. Фото: Facebook/Виктория Князева

В декларации главы Нацполиции указана собственность, которой бывшие супруги до сих пор владеют вместе - это квартира в поселке Чабаны под Киевом. Также за 2018 год Князев заплатил Виктории почти миллион гривен алиментов - при годовой зарплате в 1 млн 900 тыс грн.

Учитывая другие денежные поступления главы полиции - он отдает бывшей супруге половину своего годового дохода.

Разумеется, в декларации Князева не указано, чем владеет его супруга сама по себе - ведь они в разводе. Но еще в 2017 году в этом разбирался журналистский проект Дениса Бигуса.

Согласно реестру недвижимого имущества, в 2011 году Виктория Князева получила две соседние квартиры в селе Чабаны Киевской области общей площадью в 130 квадратных метра. Одна из них указана в электронной декларации Сергея Князева, как совместная собственность с семьей.

Виктория Князева также владеет недвижимостью в Киеве. Ей принадлежат 2 квартиры в столице, которые она приобрела в 2011 и 2013 годах, по улице Маршала Гречко и на проспекте Петра Григоренко.

В 2014 году - то есть уже после развода - Князева приобрела еще одну квартиру площадью 63,1 кв.м в новостройке ЖК "Вишневый Уют" в городе Вишневое Киевской области. Рыночная стоимость квартиры в этом доме составляет примерно 40 тысяч долларов.

В период этого квартирного бума Сергей Князев руководил уголовным розыском всей Киевской области. Отметим, что у него самого в личном пользовании нет даже автомобиля.

Именно это дало почву для разговоров, что развод Князева - фиктивный и призван скрыть истинные доходы.

Тем более, что есть данные о серьезной помощи, которую полиция оказывает бывшей жене своего начальника.

Виктория Князева в августе этого года сбила мотоциклиста в Ужгороде. Как рассказывали закарпатские СМИ, она находясь за рулем внедорожника Volkswagen Touareg.

Мотоциклист остался жив, но женщина поспешила снять с автомобиля номера. А в процессе оформления ДТП почти все время находилась в машине главы полиции области.

Версии случившегося. От "подставы" до "вывода кэша"

У инцидента на границе может быть интересная подоплека.

Как утверждают источники "Страны" в Нацполиции, в последнее время вокруг кресла Сергея Князева развернулась серьезная борьба. И многие хотят добиться увольнения Князева.

Наши источники не исключают, что пограничный скандал с бывшей женой может быть связан именно с этими событиями.

В соцсетях уже предположили, что таким образом Князев мог выводить свою "кассу" за границу перед увольнением.

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский заявил, что "Аваков еще неделю назад подписал рапорт об увольнению Князеву, экс-жена которого днями попалась с 0.5 (0.65) млн € на польской границе.

То есть, имеем классический пример вывоза кэша перед публичным заявлением об отставке. Типа, успеть протащить 0.5 под полой мундира", - написал Дубинский на своей странице в Facebook.

Правда, в окружении Князева его скорое увольнение категорически отрицают.

Источники "Страны" рассказали, что шеф полиции недавно прилетел из отпуска, увольняться не собирается, а его пятилетний контракт с МВД заканчивается только в 2022 году.

"Скандал с женой - это подстава, чтобы заставить его покинуть свой пост. Но эта провокация не получится. Князев не увольняется, это все фейки", - сказал "Стране" собеседник из близкого окружения главы Нацполиции.

Он не исключает, что кампания против Князева организована в контексте борьбы за руководство ведомством.

Стоит напомнить, что "Страна" о пертурбациях в руководстве НПУ уже писала. Там были уволены несколько заместителей Князева, а первым его замом стал Евгений Коваль. Он же, по слухам, может претендовать в перспктиве и на должность руководителя Нацполиции. Называют и ряд других претендентов на этот пост. Возможно с этим и связан нынешний информационный шум вокруг Князева.

При этом все равно остаются вопросы к тому, насколько часто бывшая супруга Князева возит кеш через кордон. По данным журналиста Евгения Плинского, инцидент на Равве-Русской - уже седьмой по счету.

"Тем же составом.

2 раза через Волынь

3 раза через Закарпатье

1 раз через Львов.

Весной прокуратура Польши уже брала эту компашку на границе изъяв 500к Евро и 50к$. Но тогда Князеву удалось удержать информацию и обеспечить ее не выход в СМИ", - утверждает журналист на своей странице в Facebook.