Экс-глава Минздрава Ульяна Супрун продолжает пропагандировать легализацию медицинского каннабиса, чем занимается уже довольно давно. Теме чрезвычайной пользы марихуаны в медицине она посвятила очередной пост на Facebook.

Агитацию за легализацию каннабиса Супрун начала с грустной истории украинки, которой медицинская марихуана нужна при лечении рака молочной железы.

Препараты на основе растения, по словам Супрун, облегчают побочные эффекты от лекарств и обеспечивают крепкий сон. А для онкобольных пациентов полноценный сон крайне важен, отметила бывшая чиновница.

"Медицинский каннабис имеет множество доказанных лечебных и паллиативных эффектов. Лекарства на его основе разрешены в 44 странах. Его использование давно урегулировано во многих европейских странах, в частности в Польше, Чехии, Хорватии, Бельгии, Германии, Австрии. Такие лекарства также доступны в Канаде и США. В Украине полностью запрещено использование медицинского каннабиса в лечебных и научных целях", - констатировала Супрун.



Скриншот: Facebook/ ulanasuprun

Медицинский каннабис применяют для лечения болезни Альцгеймера, рассеянного склероза, хронической боли, эпилепсии у взрослых и детей. Его выписывают онкобольным, чтобы уменьшить тошноту и рвоту вследствие химиотерапии, и пациентам с посттравматическим стрессовым расстройством.

В Украине около двух миллионов пациентов нуждаются в препаратах на основе марихуаны, уверяет Супрун. В конце поста подытожила: важно, чтобы каждый из этих людей имел возможность реализовать свое право на жизнь без боли и страданий. И делал это без нарушений законодательства.

Ранее "Страна" рассказывала, что Супрун объяснила преемнице Зоряне Скалецкой, как надо легализовать в Украине марихуану.

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