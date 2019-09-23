Министерство финансов планирует значительно повысить размер прожиточного минимума, начиная со следующего бюджетного года.

Об этом сегодня в эфире телеканала 112 Украина заявила представитель правительства в Верховной Раде Ирина Верещук.

По словам чиновницы, на сегодня прожиточный минимум составляет 2227 грн, однако уже в 2020 году он может вырасти до 4500 грн.

"Госпожа Маркарова сказала, что они знают, как сделать так, чтобы в течение 2020 года этот показатель вырос почти вдвое. Премьер поставил амбициозную задачу – увеличить до 4500 грн", – заявила Верещук в кулуарах парламента.

По ее словам, правительство акцентирует внимание на этом показателе, поскольку именно к нему привязаны тарифные сетки и разряды. И если увеличивается он, вырастут и минимальная зарплата. Верещук добавила, что "дело остается за малым" – найти для этого деньги и реально увидеть их в бюджете.

О намерении повысить прожиточный минимум 20 сентября заявила Оксана Маркарова – действующий министр финансов Украины. Это заявление она обнародовала во время представления в Верховной Раде проекта закона о государственном бюджете. По словам главы Минфина, правительство планирует пересмотреть размер прожиточного минимума, приблизив его к реальным показателям.

Напомним, что несколько дней назад стало известно, что согласно проекту бюджета минимальная зарплата в Украине с 1 января 2020 года также существенно возрастет. Она будет увеличена на 550 гривен – до уровня 4723 гривны. По состоянию на сегодня минимальная зарплата в Украине составляет 4173 гривен.