В Киевском апелляционном суде продолжат рассмотрение апелляционных жалоб на приговор Оболонского районного суда Киева по делу о государственной измене бывшего президента Виктора Януковича 18 октября. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Татьяна Геведзе, передает Укринформ.

"На 18 октября на 11:00 (перенесли - Ред.). Сначала там была стадия ходатайств, затем - доклад председательствующего по делу по приговору, который обжалуется. И она все еще продолжается, поскольку там очень большое количество информации ", - сказала Геведзе.

По ее словам, суд определил дату еще одного заседания по рассмотрению данного дела - 18 ноября на 11:00.

Напомним, 24 января районный суд Киева заочно приговорил экс-президента Виктора Януковича к 13 годам заключения за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны.

В то же время Януковича признали невиновным по обвинению в нарушении территориальной целостности Украины.

Суд также постановил взыскать с Януковича в пользу государства процессуальные издержки за проведение судебных экспертиз в сумме 98 561, 20 грн и оставить без изменения наложенный в рамках производства арест на имущество. Согласно приговору суда срок отбывания наказания Януковичу будет отсчитываться с момента его задержания. Защита Януковича подала апелляции на приговор экс-президенту по делу о госизмене.

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