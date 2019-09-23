Эпатажная исполнительница Maruv (Анна Корсун), покинувшая шоу "Танцы со звездами" после пятого эфира, прокомментировала свое выбывание. Видеообращение к фанатам артистка запостила в сторис в Instagram.

Поблагодарив всех, кто за нее болел, за поддержку, Maruv призналась, что рада покинуть проект.

"Я прошу вас не расстраиваться, потому что я очень рада. Я так устала! Этот месяц был очень тяжелым. У меня не было ни одного выходного, я почти не спала. Мы с Женей (партнером Евгением Дмитриенко. - Ред.) были на последнем издыхании. Я ухожу счастливой, потому что наконец займусь делами с альбомом и сделаю свою арт-выставку. Я вернусь к нормальной жизни и к тому, что очень сильно люблю", - сказала певица.

Maruv и ее партнер Jay в шоу "Танцы со звездами". Фото: Instagram/ maruvofficial

Ранее "Страна" публиковала видео всех выступлений последнего выпуска "Танцев".

Мы также показывали фото с концерта Maruv, для которого она облачилась в красный латекс.