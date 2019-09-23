Эксперты немецкой компании антивирусных программ Avira назвали наиболее распространенный и опасный пароль. Об этом сообщает Forbes.

Как оказалось, чаще всего в полях для ввода логина и пароля вообще отсутствовали какие-либо знаки. То есть, хакеры даже не стали подбирать комбинацию, а сразу нажали кнопку входа.

"Злоумышленники просто вводят пустое имя пользователя и пароль. Это происходит даже чаще, чем попытка использовать комбинацию admin/admin", - сказал аналитик компании Avira по угрозам Хамидреза Эбтехадж.

Для того, чтобы выяснить это, создали "приманку для хакеров", имитирующую сигнал устройства - например, роутера или камеры безопасности. Доступ к девайсу хакеры получали, введя любую комбинацию логина и пароля, которая фиксировалась исследователям.

Затем компания проанализировала, какие именно комбинации хакеры использовали при подборе наиболее часто. Исследование коснулось 14 125 взломщиков.

Как выяснилось, чаще всего при подборе они оставляли оба поля пустыми. Такой подход был избран при 25,6% всех атак. Среди других популярных вариантов - "p@ssw0rd" и "123456" "admin/admin", "support/support" и "root/root".

По словам специалистов, для защиты своих данных нужно не просто генерировать сложные пароли, но и следить за тем, чтобы они не повторялись.

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