Нарушение ключевых требований уголовного процессуального закона, включая отсутствие аудиозаписи процесса пересмотра судом первой инстанции видеоматериалов, является основанием для отмены решений предыдущих судов и пересмотра решения судом первой инстанции.

Об этом сообщает "Юрлига" со ссылкой на постановление ВС КУС от 11 июля 2019 года по делу № 712/3581/16-к.

Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда рассматривал это дело в связи с кассационной жалобой прокурора. Тот просил отменить приговор о признании лица невиновным в предъявленном обвинении за предоставление неправомерной выгоды служебному лицу по предварительному сговору группой лиц (ч. 3. ст. 369 УК) и оправдании за недоказанностью в совершении уголовного правонарушения.

Кроме того, прокурор просил назначить новое рассмотрение в суде первой инстанции. Он заявил, что и суд апелляционной инстанции допустил нарушения требований уголовного процессуального закона, которые в соответствии со ст.ст. 412, 438 УПК являются основанием для отмены определения. В частности, в материалах производства отсутствовали записи 9 судебных заседаний суда первой инстанции, на что апелляционный суд внимание не обратил.

Верховный суд частично удовлетворил жалобу прокурора, отменил приговор местного суда и определение апелляционного суда и назначил новое рассмотрение в суде первой инстанции.

Апелляционный суд установил, что суд первой инстанции не исследовал часть доказательств (зачитывалось лишь название документов) и отсутствовала аудиозапись процесса пересмотра судом первой инстанции видеоматериалов. Однако в нарушение требований процессуального закона суд надлежащей оценки этому не дал и соответствующее решение не принял, хотя одно из этих нарушений в соответствии с УПК отнесено к безусловному основанию для отмены судебного решения.

Апелляционный суд исследовал ряд доказательств в уголовном производстве, однако оценку им с точки зрения принадлежности и допустимости не дал, чем нарушил требования УПК.

Следовательно, во время рассмотрения дела суды первой и апелляционной инстанций допустили нарушение требований уголовного процессуального закона. Оно является существенным, поскольку ставит под сомнение законность и обоснованность судебного решения, что в соответствии с требованиями УПК признается основанием для отмены таких решений.

При таких обстоятельствах постановление и определение подлежат отмене с назначением нового рассмотрения в суде первой инстанции, а кассационная жалоба прокурора - частичному удовлетворению.

Ранее "Страна" сообщала, что основанием для определения виновности может стать идентификация лица.

Также мы писали, что судьям запретили принимать в совещательной комнате решения по разным делам одновременно.