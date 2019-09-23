Без аудиозаписи просмотра видео на судебном процессе могут пересмотреть все дело
Нарушение ключевых требований уголовного процессуального закона, включая отсутствие аудиозаписи процесса пересмотра судом первой инстанции видеоматериалов, является основанием для отмены решений предыдущих судов и пересмотра решения судом первой инстанции.
Об этом сообщает "Юрлига" со ссылкой на постановление ВС КУС от 11 июля 2019 года по делу № 712/3581/16-к.
Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда рассматривал это дело в связи с кассационной жалобой прокурора. Тот просил отменить приговор о признании лица невиновным в предъявленном обвинении за предоставление неправомерной выгоды служебному лицу по предварительному сговору группой лиц (ч. 3. ст. 369 УК) и оправдании за недоказанностью в совершении уголовного правонарушения.
Кроме того, прокурор просил назначить новое рассмотрение в суде первой инстанции. Он заявил, что и суд апелляционной инстанции допустил нарушения требований уголовного процессуального закона, которые в соответствии со ст.ст. 412, 438 УПК являются основанием для отмены определения. В частности, в материалах производства отсутствовали записи 9 судебных заседаний суда первой инстанции, на что апелляционный суд внимание не обратил.
Верховный суд частично удовлетворил жалобу прокурора, отменил приговор местного суда и определение апелляционного суда и назначил новое рассмотрение в суде первой инстанции.
Апелляционный суд установил, что суд первой инстанции не исследовал часть доказательств (зачитывалось лишь название документов) и отсутствовала аудиозапись процесса пересмотра судом первой инстанции видеоматериалов. Однако в нарушение требований процессуального закона суд надлежащей оценки этому не дал и соответствующее решение не принял, хотя одно из этих нарушений в соответствии с УПК отнесено к безусловному основанию для отмены судебного решения.
Апелляционный суд исследовал ряд доказательств в уголовном производстве, однако оценку им с точки зрения принадлежности и допустимости не дал, чем нарушил требования УПК.
Следовательно, во время рассмотрения дела суды первой и апелляционной инстанций допустили нарушение требований уголовного процессуального закона. Оно является существенным, поскольку ставит под сомнение законность и обоснованность судебного решения, что в соответствии с требованиями УПК признается основанием для отмены таких решений.
При таких обстоятельствах постановление и определение подлежат отмене с назначением нового рассмотрения в суде первой инстанции, а кассационная жалоба прокурора - частичному удовлетворению.
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