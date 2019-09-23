В Украине в июле 2019 года средняя заработная плата, с которой уплачены страховые взносы, составила 9308 гривен 13 копеек. Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины.

Данный показатель будет применяться в соответствии с Законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" для исчисления пенсии. В нём установлен порядок определения дохода для исчисления пенсии, а также ее назначения, перерасчета и выплаты.

Как сообщала "Страна", зарплата экс-главы Мининфраструктуры Владимира Омеляна за август составила 46,7 тыс. гривен, его заместителей - от 15,7 тыс. до 40,6 тыс. гривен, государственного секретаря министерства - 74,6 тыс. гривен.

При этом, по словам главы Минобразования Украины, она получает зарплату вдвое меньше тракториста летом.

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Видео: youtube.com/Страна.ua