Посетитель одного из киевских ресторанов вызвал на бой мэра города Виталия Кличко. Экс-чемпион мира по боксу в тяжелом весе согласился на поединок за гонорар с шестью нулями. Об этом сам Кличко рассказал на съемках передачи Елены Кирик "Личная территория" на канале NewsOne.

"Несколько дней назад зашел в ресторан, а там компания сидела уже навеселе. Один такой выходит и говорит: "Ты - Кличко. Видел твои бои, но могу сказать, что я готов с тобой посоревноваться и, я уверен, что смогу тебя победить", - поведал мэр журналистке.

По словам градоначальника, это был далеко не первый случай, когда его вызывали на бой незнакомые люди. Однако он всегда находит отговорки. Вот и в этот раз Кличко решил запросить огромный гонорар за поединок.

"Я говорю: "Я же профессионал, а профессионал боксирует только за деньги. Драться бесплатно не в моих правилах. Я очень дорогой. Если соберешь пару миллионов долларов, то, может, мы и с тобой сможем встретиться". Он подумал и потом отказался. Видимо решал, где ему собрать столько денег, чтобы устроить бой с Кличко", - пояснил мэр.

Видео: YouTube/ NEWSONE

Ранее "Страна" писала о заявлении Кличко о том, что он подал в Верховную Раду альтернативный законопроект о столице.

Также мы сообщали, что мэр Киева попросил своих замов Дмитрия Давтяна и Александра Спасибко написать заявления об отставке.