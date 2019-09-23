Глава партии "Родная страна" ("Рідна країна"), народный депутат IV—VIII созывов Николай Томенко заявил о намерении баллотироваться на пост мэра Киева, передает Интерфакс-Украина.

Как сообщается, это решение было принято на V съезде партии. Съезд избрал лидером партии Томенко и определил его кандидатом на пост мэра столицы от политической силы в случае проведения досрочных выборов, сообщается на сайте партии.

"Сегодня нам навязывают выбор между "плохими застройщиками" Кличко и "хорошими застройщиками" от новой власти. Только городской голова должен заботиться не об интересах застройщиков, а об интересах киевлян", - сказал Томенко.

Кроме того, партия решила принять участие в выборах в Киевских городской совет. Напомним, Томенко в 2005 году был вице-премьером по гуманитарным вопросам в правительстве Юлии Тимошенко.

Ранее сообщалось, что Кличко будет баллотироваться на пост мэра Киева на следующих выборах.

Также "Страна" писала о том, какую формулу готовят для столицы в "Слуге народа".