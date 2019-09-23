Британский адвокат Майкл Мэнсфилд призвал приравнять употребление мяса - к преступлению. По его мнению, "нанесение умышленного ущерба окружающей среде" может происходить из-за мясной индустрии.

Об этом сообщает британский телеканал Sky News. "И вовсе не абсурдно полагать, что однажды это (потребление мяса - Ред.) станет незаконным", - цитирует подготовленную речь адвоката телеканал.

По словам британца, "ранее многие вещи казались обычным явлением, однако теперь незаконны, как курение в помещении".

Как сообщала "Страна", при этом ученые из Оксфордского университета пришли к выводу, что вегетарианская и веганская диета могут повысить риск инсульта, так как в мясе содержатся витамины. Но чрезмерно употреблять его они тоже не советуют.

Напомним, что Супрун объяснила украинцам, как правильно готовить шашлыки.

 

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