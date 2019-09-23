Премьер-министр Алексей Гончарук назначил своим пресс-секретарем Диану Давитян.

Об этом сама Давитян написала на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Атеншн, каминг-аут с опозданием в месяц! 15-часовые рабочие дни, отсутствие выходных, дедлайны и постдедлайны – привет. Друзья-журналисты, если надо комментарии, запросы, уточнения или что от Премьера - welcome! Мы очень открытые, молодые и энергичные (хотя и хотим спать 24/7)", - написала она.

Фото: facebook.com

Согласно информации на странице в Facebook, Давитян 24 года и ранее она занималась созданием контента для политической партии "Голос", работала PR-специалистом в логистической компании "Укр-Китай Коммуникейшин", а также писала для онлайн журнала "Фокус".

Образование она получила в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко, где изучала журналистику. Также в социальной сети Давитян постила фото с акции против Виктора Медведчука.

Давитян на акции против Медведчука Фото: facebook.com/davityandiana

Ранее "Страна" разбиралась, почему Офис президента игнорирует требование закона об ответах на запросы журналистов.

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