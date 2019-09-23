Украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) официально отказалась от участия в осенней сессии организации. Текст заявления об отказе на своем Facebook опубликовала 28-летняя глава новой украинской делегации Елизавета Ясько.

В заявлении говорится, что украинские нардепы не принимают решения ПАСЕ о восстановлении полноценного участия в работе Ассамблеи делегации Российской Федерации. Ведь последняя не выполнила ключевые требования резолюций и рекомендаций ПАСЕ 2014 года, которые осуждают российскую агрессию и аннексию Крыма, а также касаются прав человека как на собственной, так и на оккупированной территории.

Учитывая, что значительная часть территории Украины остается оккупированной, а вооруженная агрессия РФ не прекращается, украинская делегация считает невозможным участие в торжествах по случаю празднования 70-летия Совета Европы, а само празднование несвоевременным, сказано в документе.

"Заявляем об отказе подавать полномочия новой украинской делегации на утверждение во время осенней части сессии ПАСЕ с 30 сентября по 4 октября 2019 года. Указанное будет способом реагирования Украины на возвращение Российской Федерации в сессионный зал ПАСЕ без выполнения требований резолюций Ассамблеи, одобренных в ответ на российскую агрессию против Украины", - обозначено в тексте.

Однако при этом делегаты из Украины планируют проводить консультации с партнерами по Ассамблее, чтобы найти способы "вернуть ПАСЕ ее репутацию важного образца демократии, верховенства права и защиты прав человека и свобод в Европе".

Напомним, об отказе украинской делегации в сессии ПАСЕ стало известно 21 сентября.

Однако днем позднее некоторые нардепы, в том числе представители "Оппозиционной платформы - За жизнь", решили все-таки поехать в Страсбург.