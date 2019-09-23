Сотрудники Службы безопасности Украины с 2007 года проявляли интерес к польским политикам и бизнесменам, которые посещали бордели двух украинских сутенеров в Подкарпатском воеводстве. Об этом сообщает издание Rzeczpospolita.

Как сообщается, в 2018 году в Польше был вынесен приговор украинским гражданам Евгению и Алексею Р., которые в течение 16 лет владели эскорт-службой. Газета получила доступ к части уголовного дела против братьев, где говорится, что еще в 2011 году их адвокат сообщил в местную прокуратуру о "шпионаже против Польши".

Братья заявляли, что с 2007 года СБУ приглашала их танцовщиц на беседы, во время которых интересовалась о клиентах эскорт-агентств, в частности "политиках и бизнесменах", и спрашивала материалы в виде "CD-дисков и флешек".

"Они спрашивали, каким бизнесом мы занимаемся, сколько у нас клубов, кто на нас работает, какие у нас деловые и политические связи. Они спрашивали, какие конкретно политики и бизнесмены бывают в наших заведениях", - говорил в своих показаниях один из братьев.

Как заявили в польской прокуратуре, там не нашли никаких видеозаписей в заведениях братьев Р., однако, по данным газеты, обыски начались только в 2016 году после задержания. Газета утверждает, что в борделях могли быть записаны около 4 тысяч видео, которые касались политиков, вице-министра обороны, архиепископа и председателя отделения полиции в воеводстве. Записи предназначались для передачи в Украину.

Ранее сообщалось, что сутенер из Тернополя забирала у проституток половину заработанного в борделях по центру Киева.

Также мы писали, что в Киеве закрыли бордель, в котором за час "массажа" четыре сотрудницы брали 800 гривен.