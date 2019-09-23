В квартире в Оболонском районе Киева нашли мертвой 16-летнюю девушку. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева в понедельник, 23 сентября.

В убийстве подозревают ее отца, который был лишен родительских прав. Полиция выяснила, что накануне между ними возник конфликт из-за того, что тот пришел домой пьяным. Правоохранителей на место ЧП вызвала бабушка погибшей.

По данным полиции, правоохранителям, которые прибыли на место происшествия, хозяин дома рассказал, что он пришел домой пьяным, а дочери это не понравилось, и между ними возникла ссора. Во время конфликта девушка якобы хотела выйти из дома на улицу, но отец не позволил ей это сделать и связал ее веревкой. Потом он пошел спать, а когда проснулся, то увидел, что дочь лежит без признаков жизни.

Бабушка школьницы является ее официальным опекуном: ее мать в семье уже давно не видели, а отца лишили родительских прав несколько лет назад. Дело расследуется по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы.

Как сообщала "Страна", в Киеве пьяный муж на глазах у детей избил жену, приревновавшую его к другой женщине. Он нанес женщине несколько ударов, после чего за нее вступился сосед по столу.

Также сообщалось, что убийцу, который пьяным зарезал свою сожительницу, осудили на 14 лет тюрьмы.

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