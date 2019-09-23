Президент США Дональд Трамп на фоне скандала вокруг его разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что США поддерживают Украину, но от нее "хотят честности", пишет РИА Новости.



"Что мы делаем,... мы хотим честности от страны, с которой мы имеем дело. Я считаю, что с новым президентом вы увидите больше честности. Мы поддерживаем эту страну, мы хотим, чтобы эта страна была честная. Очень важно говорить о коррупции. Если мы не говорим о коррупции, почему мы будем давать деньги стране, в которой имеется коррупция?" - сказал Трамп журналистам по прибытии в ООН.



Разговор Трампа и Зеленского оказался в центре внимания после публикаций в СМИ о том, что сотрудник разведки счел его тревожным и направил жалобу своему руководству, которое должно было передать детали в конгресс, но не стало.



До этого WSJ писала, что Трамп в этом разговоре убеждал Зеленского начать расследование против Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена, наиболее вероятного соперника Трампа на выборах-2020. Глава МИД Украины Вадим Пристайко сказал, что Трамп не давил на Зеленского, сам президент США тоже заявил, что история сфабрикована.



Хантер Байден входил в состав совета директоров Burisma Group – одной из крупнейших частных газовых компаний на Украине. В бытность вице-президентом США Байден-старший в 2016 году требовал от Киева жесткой антикоррупционной политики и в рамках этой кампании призывал к отставке действовавшего тогда генпрокурора, который в том числе расследовал деятельность Burisma. При этом являвшийся генпрокурором Украины Юрий Луценко заявлял, что не располагает свидетельствами о правонарушениях, которые Байден-старший или его сын могли допускать на территории страны.

Ранее "Страна" писала, о чем будут говорить с президентом Украины в Нью-Йорке.

Также мы писали, что стали известны подробности встречи Зеленского и Трампа на полях ГА ООН.



