В понедельник, 23 сентября, объявлено о завершении досудебного расследования по делу Влада Бовтрука, которого 2 июля избил националист Алексей Цымбалюк на Майдане Независимости во время акции сторонников Петра Порошенко.

Об этом "Стране" сообщили в Нацполиции.

Нашему журналисту предоставлены для ознакомления материалы уголовного производства. Далее подозреваемому (Цымбалюку - Ред.) будет вручен обвинительный акт, после чего дело направят в Шевченковский районный суд Киева.

Правовая квалификация дела - ч. 2 ст. 345-1 УК (умышленное причинение журналисту побоев, легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с осуществлением этим журналистом законной профессиональной деятельности).

Санкция статьи предусматривает наказание ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

"Страна" рассказывала подробно об Алексее Цымбалюке, напавшем на нашего сотрудника.

О том, как расследовалось дело можно подробно прочитать здесь.

Мы также сообщали, что 20 сентября глава С14 Карась набросился на Влада во время суда над атошником Белько, захватывавшим мост в Киеве.