Во время концерта в Черкассах группы Ляпис-98 зрители назвали солиста Сергея Михалка двойником и "прогнали" его со сцены. Об этом сообщил менеджер певца, передает Корреспондент.

Сергей Михалок во время концерта. Фото: lovesun.by

Как сообщается, зрители сочли музыканта слишком молодым для "настоящего" Сергея Михалка, в результате чего концерт был сорван. Люди потребовали вернуть им деньги и вызвали полицию.

По словам продюсера группы Антона Азизбекяна, этот случай уже не первый, и в коллективе готовы к подобного рода инцидентам. До этого Михалка "не узнали" в Ужгороде, Луцке и Чикаго.

О том, как отреагировала полиция Черкасс на этот вызов, не сообщается. Как отметил продюсер, этот "молодой пацан" и есть настоящий Михалок. В данный момент группа совершает большой гастрольный тур по Украине, а в конце месяца коллектив отправится в Полоцк в родной Беларуси.

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