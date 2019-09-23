Наставника киевского "Динамо" Алексея Михайличенко признали лучшим тренером чемпионата Украины по футболу по итогам восьмого тура. Такое решение приняли во Всеукраинском объединении тренеров по футболу (ВОТФ). Об этом сообщает Football.ua.

Награда досталась Алексею Михайличенко. "Динамо" в предыдущих двух играх победило "Ворсклу" и "Мальме". Его оценка специалистами составила 4.6 балла.

А лучшим полузащитником тура признали полузащитника динамовцев Карлоса Де Пену. Он отметился дублем и по оценке экспертного совета УПЛ на один балл опередил своего одноклубника Виктора Цыганкова.

"Страна" опубликовала турнирную таблицу чемпионата Украины по футболу после 8 туров.

Напомним, что французское издание France Football объявило, что отныне каждый год лучшему вратарю мира будет вручаться трофей имени советского стража ворот Льва Яшина. Он до сих пор остается единственным из вратарей, кто получил "Золотой мяч".