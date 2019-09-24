24 сентября НБУ снизил курс доллара на 11 копеек по сравнению со вчерашним днем - до 24,32 грн. В обменках доллар утром покупают за 24,18 грн, продают за 24,25 грн. Межбанк откроется с 10:00. В банках с утра доллар покупают от 24,10 до 24,38 грн и продают от 24,32 до 25,90 грн.

"Страна" следит за тем, что сегодня происходит с курсом доллара на межбанке, в банках и обменках. Материал обновляется в течение дня.

Курс доллара 24 сентября

Курс НБУ сегодня - 24,32 грн, то есть доллар подешевел на 11 копеек по сравнению со вчерашним днем.

Торги на межбанке, которые влияют на курсы в банках и обменках, откроются в 10:00. Вчера межбанк закрылся с котировками 24,30 грн покупка и 24,32 грн продажа.

В обменках по состоянию на 08:00 средняя покупка - 24,18 грн, продажа - 24,25 грн.

Фото: minfin.com.ua

В банках курс доллара с утра был такой: покупка от 24,10 до 24,38 грн и продажа от 24,32 до 25,90 грн. В Приватбанке стоимость валюты такая: покупка - 24,15 грн, продажа - 24,45 грн.

Прогнозы

Банкиры прогнозируют, что до конца недели доллар опустится ниже 24 грн. Факторы, влияющие на снижение курса валюты - рекордный урожай зерновых и низкий спрос на валюту со стороны импортеров.

Напомним, НБУ планирует напечатать 5 миллионов банкнот по 1000 гривен, которые введут в обиход уже 25 октября. На лицевой стороне новой банкноты изображен портрет ученого Владимира Вернадского, на обратной стороне купюры - президиум НАН Украины.

Экономисты уверяют, что к Новому году курс доллара будет постепенно корректироваться до уровня 26-27 грн. Частный бизнес спрогнозировал на 2020 год курс доллара на уровне 28 грн. Согласно прогнозу правительства, курс доллара в следующем году будет 28,2 грн/долл (прогноз был сделан в мае, с тех пор он не обновлялся).