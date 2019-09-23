Курс гривни на межбанковском валютном рынке в понедельник укрепился до 24,31 грн/$1 с 24,4175 грн/$1 в предыдущий рабочий день. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на дилеров коммерческих банков.

Котировки гривни к окончанию торгов составили 24,30-24,32 грн/$1, тогда как Нацбанк установил на 24 сентября официальный курс 24,327195 грн/$1.

По данным НБУ, справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 23 сентября укрепился до 24,3315 грн/$1 с 24,4363 грн/$1.

Кроме того, Национальный банк Украины укрепил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару на 24 сентября до 24,327195 грн/$1 по сравнению с 24,432618 грн/$1 на 23 сентября 2019г.

Ранее "Страна" подробно писала о том, что происходило с курсом на межбанке, в обменках и банках 23 сентября.

Также мы сообщали, что частный бизнес спрогнозировал на 2020 год курс доллара на уровне 28 грн/$.