Один из напавших в 2018 году на тогда еще народного депутата Мустафу Найема, Магомед-Амин Саитов, задержан в Украине. Об этом написал на своей Facebook-странице адвокат и младший брат экс-парламентария Маси Найем.

По информации родственника журналиста и политика, в 18:00 началось судебное заседание по ходатайству прокуратуры Киева о применении к Саитову ранее избранной меры пресечения в виде содержания под стражей.

Скриншот: Facebook/ MasiNayyem

В более раннем посте Маси Найем сообщал, что 18 февраля 2019 года, то есть через 10 месяцев после нападения на Найема, Саитов появился на учете Генерального секретариата Интерпола. Чеченцу присвоили "красную" карточку, которая подразумевает арест и последующую экстрадицию в Украину.

Скриншот: Facebook/ MasiNayyem

Напомним, 30 апреля 2018 года обычный конфликт на дороге между Мустафой Найемом и молодыми чеченцами на дорогой иномарке завершился рукоприкладством. Нардеп получил удар в лицо.

Троих участников инцидента посадили под домашний арест, а Саитов улетел в Баку, где его задержали в мае прошлого года.

"Страна" публиковала интервью с братом Магомеда Саитова Ахмедом.