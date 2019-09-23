Во вторник, 24 сентября, в Украине ожидается переменно облачная погода без осадков в восточным ветром 5-10 м / с. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В северных, восточных регионах и в Ровенской областях ночью прогнозируют заморозки в воздухе 0-3 градусов. Днем в этой части Украины потеплеет до +9-14 градусов. На остальной территории страны температура ночью опустится до +4-9 градусов (на Полтавщине и Черкащине заморозки на поверхности почвы 0-4 градуса). Днем потеплеет до + 14-19. А на Закарпатье, местами в Прикарпатье и в южной части Украины прогреется до +20-22 градусов.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" писала о том, что синоптики рассказали про тепло и заморозки в Киеве на этой неделе.

Также мы сообщали, что синоптик рассказала о ночных заморозках до -4 градусов.