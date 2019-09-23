Народный депутат Верховной Рады прошлого созыва и хозяин горнорудной компании Ferrexpo Константин Жеваго вызван на допрос в Госбюро расследований (ГБР) для уведомления о подозрении и допроса в качестве подозреваемого.

Об этом сообщается на официальном сайте Генеральной прокуратуры Украины.

"Гр-н Жеваго, в соответствии с требованиями стст. 133, 135 УПК Украины Вам необходимо явиться 27 сентября 2019 года в 11:00 в кабинет №906 в Государственное бюро расследований по адресу: г.Киев, ул.Петлюры, 15, в уголовном производстве №62019000000000890 от 14.06.2019 для вручения письменного уведомления о подозрении и допроса в качестве подозреваемого", - говорится в тексте повестки.

В пресс-службе ГБР пока не уточняют эту информацию.

Напомним, Национальный банк Украины 17 декабря 2015 года по предложению ФГВФЛ принял постановление №898 об отзыве банковской лицензии и ликвидации ПАО "Банк "Финансы и Кредит", бенефициаром которого выступает народный депутат Верховной Рады VIII созыва и исполнительный директор горнорудной компании Ferrexpo Константин Жеваго. Кроме того, Нацбанк намерен отсудить у Жеваго залог под рефинансирование "Финансы и Кредит", которым стало финансовое поручительство в размере 1,45 млрд грн.

5 августа 2019 года первый замдиректора ГБР Ольга Варченко рассказала, что действующий на тот момент нардеп проверяется на причастность к преступной схеме, в рамках которой было растрачено 2,5 млрд грн банка "Финансы и кредит".

По ее словам, во время досудебного расследования было установлено, что оффшорная компания в 2007-14 гг открыла кредитные линии в иностранных банках. Впоследствии, между банком "Финансы и кредит" и иностранными банками были заключены договоры залога на сумму более $113 млн, которыми украинский банк поручался за оффшорную компанию. В 2015 году за невыполнение обязательств оффшорной компанией иностранные банки взимают $113 млн со счетов банка "Финансы и кредит", при чем залог был списан сразу после того, как банк был объявлен неплатежеспособным.

Банк "Финансы и Кредит" был основан в 1990 году. Жеваго остается владельцем одноименной финансово-промышленной группы "Финансы и Кредит", центром которой является Полтавский ГОК - одно из крупнейших железорудных предприятий Украины.

Напомним, что на внеочередных парламентских выборах 21 июля Жеваго, который был народным депутатом с 1998 года, баллотировался по мажоритарному округу №150 (Полтавская обл.), где проиграл кандидату от партии "Слуга народа" Алексею Мовчану.

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