Генсек ООН Антониу Гутерреш объявил о создании Конституционного комитета Сирии.Об этом сообщает ТАСС. Он является ключевой площадкой для полномочных переговоров о разрешении кризиса в Сирии.

"Я рад объявить о соглашении между правительством Сирии и сирийским комитетом по переговорам о создании сбалансированного, заслуживающего доверия и инклюзивного конституционного комитета", - сказал он.

По словам Гутерреша, конституционный комитет в ближайшие недели должен начать работу в Женеве. Генсек ООН поблагодарил Россию, Турцию и Иран за участие в его создании.

Накануне спецпосланник Генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен прибыл в Дамаск, где планирует встретиться с министром иностранных дел Сирии Валидом Муаллемом.

Решение о создании этого органа для выработки рекомендаций по внесению поправок в конституцию Сирийской арабской республики (САР) было принято 31 января 2018 года в Сочи на Конгрессе сирийского национального диалога. По плану Стаффана де Мистуры, предшественника Педерсена, в комитет должны войти 150 человек (соответственно по 50 делегатов - от Дамаска, оппозиции и других гражданских обществ, в т.ч. курдов). Каждая группа должна назначить по 15 экспертов для участия в заседаниях, которые будут проходить в Женеве за закрытыми дверями.

Как сообщала "Страна", в восстанавливающуюся от войны Сирию заходит мировая сеть французских отелей. Гостиницы будут строить в отремонтированных зданиях. Louvre Hotels Group станет первой крупной сетью, которая заработает в Сирии с 2012 года.

Напомним, что на переговорах в Швеции в 2018 году йеменские повстанцы-хуситы и представители про-саудовской международной коалиции договорились о перемирии и выводе сил из йеменского города-порта Ходейда, где ранее шли кровопролитные бои. В 2019 году власти Саудовской Аравии нарушили перемирие и возобновили авиаудары.